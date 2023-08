Artemis Group zeigt solide Geschäftsentwicklung im sehr herausfordernden Marktumfeld (FOTO)

Aarburg (ots) - Die erste Hälfte des Geschäftsjahres 2023 war erwartungsgemäss

von globalen wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen bestimmt, die

die Geschäftsaktivitäten der Artemis Group beeinträchtigten. Es mussten

weiterhin grössere Anstrengungen unternommen werden, um die Lieferketten stabil

zu halten. Die Inflation stieg in vielen Ländern weiter an und die Wechselkurse

waren starken Schwankungen unterworfen. Der Schweizer Franken setzte im ersten

Halbjahr 2023 seine Aufwertung gegenüber fast allen Währungen fort, was für die

Artemis Group zu hohen Umrechnungsverlusten führte. Insgesamt ging die

Verbrauchernachfrage im Vergleich zum starken ersten Halbjahr 2022 weiter

zurück, wodurch das Volumen sank. Dennoch erwiesen sich viele

Geschäftsaktivitäten der Artemis Group in diesem schwierigen Umfeld als

widerstandsfähig.



Geschäftsverlauf Artemis Group