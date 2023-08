Berlin (ots) -



- Das Portal zur Prüfung von Nebenkostenabrechnungen, Mineko, analysierte rund

1.200 Nebenkostenabrechnungen von Gewerben aus dem zweiten Quartal 2023.

- 92 Prozent der untersuchten Abrechnungen sind fehlerhaft

- Im Schnitt wurden im vergangenen Quartal 16.127 Euro zu viel berechnet.



Neun von zehn Nebenkostenabrechnungen bei Gewerbemieten sind fehlerhaft und

somit unzulässig. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse der Expertinnen und

Experten von Mineko ( https://www.mineko.de ). Die Berliner Plattform zur

Überprüfung von Nebenkostenabrechnungen untersuchte im vergangenen Quartal 1.183

Datensätze aus dem gewerblichen Bereich und deckte dabei eine Fehlerquote von 92

Prozent auf. Die durchschnittliche Größe der untersuchten Flächen beträgt 950

m².





Korrekte Abrechnungen sind die AusnahmeBei der Untersuchung wurden unterschiedliche Arten von Fehlern in denAbrechnungen festgestellt. Insgesamt stellte Mineko bei den untersuchtenNebenkostenabrechnungen eine Fehlerquote von 92 Prozent fest. Im Schnitt wurdenpro geprüfter Abrechnung 16.127 Euro zu viel berechnet.Demnach fanden sich bei 780 der untersuchten Daten unkonkrete Positionen, waseiner Quote von 66 Prozent entspricht. Darunter fallen Kosten, die nicht genaugenug beschrieben werden, sodass Mieter nicht wissen, was genau ihnen inRechnung gestellt wurde. Die durchschnittlich durch diese Fehler beanstandetenMehrkosten belaufen sich auf 7.934 Euro.Bei 51 Prozent (insgesamt 600 Fälle) fanden sich nicht vereinbarte Positionen,also vom Vermieter in erhobene Kosten, die nicht ausdrücklich und schriftlich imMietvertrag festgehalten und entsprechend nicht ausreichend mit dem Mieterabgestimmt sind. In der Regel betrifft dies Maßnahmen, für die im Vorfeldrechtlich die ausdrückliche Zustimmung der Mietparteien einzuholen ist. Werdendie Maßnahmen ohne Einwilligung der Mieter durchgeführt, dürfen dieentsprechenden Kosten auch nicht berechnet werden. Hier entstanden im Schnittfälschlicherweise Kosten in Höhe von 5.017 Euro.39 Prozent, bzw. 467 aller Fälle, wiesen nicht umlegbare Positionen auf. Dabeihandelt es sich um Kostenpunkte, die die Vermieter illegalerweise über dieBetriebskostenabrechnung an die Mieter weitergeben. Hier gilt der Grundsatz"Recht schlägt (Miet-)Vertrag". Denn nicht selten kommt es vor, dass Posten zwarschriftlich explizit im Mietvertrag erfasst wurden, das Gesetz allerdingsderartige Umlagen zulasten des Mieters verbietet. Entsprechende Klauseln sindalso unwirksam und hinfällig. Darunter fallen vor allem einmalige, nichtwiederkehrende Kosten, wie Sanierungsmaßnahmen oder spezielle Versicherungen.