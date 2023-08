KI-basiertes Digitalinkasso PAIR Finance startet in der Schweiz mit Niederlassung in Zürich (FOTO)

Berlin/Zürich (ots) -



- Nach den erfolgreichen Starts in Österreich, den Niederlanden, Belgien und

Frankreich setzt PAIR Finance seine Expansion fort.

- Erster Inkassoservice, der mit Künstlicher Intelligenz die Digital Customer

Journey maßgeblich verbessert und Geldflüsse optimiert.

- Country Head wird der Schweizer Finanztechnologie-Experte Marko Kusigerski.



PAIR Finance ( http://www.pairfinance.com ), das führende Fintech für

KI-basiertes Digitalinkasso aus Deutschland, setzt seine europäische Expansion

fort und verkündet heute seinen Markteintritt in der Schweiz. Damit ist PAIR

Finance in nunmehr sechs Ländern aktiv. Marko Kusigerski leitet das Schweizer

Geschäft als Country Head Switzerland vom 1. September 2023 an.