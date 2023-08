Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürnberg (ots) - Der E-Commerce ist weiterhin im Hype - und das trotz steigenderKomplexität bei Rücksendungen: So stehen Onlinehändler trotz allgemeinlukrativer Gewinnchancen vor wachsenden Herausforderungen. KonstantinosVasiadis, Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH, hat die Zeichen der Zeit erkanntund setzt innovative Technologien wie KI, maschinelles Lernen und Robotik ein,um diese zu bewältigen. Das Ergebnis: Erhöhte betriebliche Effizienz undgesteigerte Kundenzufriedenheit. Wie ihm und seinen Kunden das gelingt, verräter im folgenden Artikel.Der E-Commerce hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und ist zueiner tragenden Säule des modernen Handels avanciert. Allerdings ist dabeigerade der Retourenprozess zu einer zentralen Herausforderung für Onlinehändlergeworden: Kunden verlangen unkomplizierte Rücksendemöglichkeiten, währendAnbieter darauf bedacht sind, den Prozess möglichst kosteneffizient zugestalten. Oftmals steht der Einsatz veralteter Systeme einer Optimierung imWege, wodurch sowohl die Kundenzufriedenheit als auch die betriebliche Effizienzleiden. "Wenn wir es nicht schaffen, den Retourenprozess für uns und unsereKunden effizienter zu gestalten, riskieren wir nicht nur enttäuschte Käufer,sondern auch steigende Betriebskosten", warnt Konstantinos Vasiadis,Geschäftsführer der Elvinci.de GmbH. "Ungeklärte Probleme im Retourenmanagementkönnen somit das Wachstum eines jeden E-Commerce-Unternehmens hemmen und ihreWettbewerbsfähigkeit gefährden.""Onlinehändler müssen verstehen, dass ein effizienter Retourenprozess nicht nurbetriebswirtschaftlich sinnvoll ist, sondern auch eine Frage derKundenzufriedenheit darstellt. Durch den Einsatz moderner Technologien wie KI,maschinellem Lernen und Robotik lassen sich diese Herausforderungen nachhaltigbewältigen", fügt der E-Commerce-Experte hinzu. Als Geschäftsführer derElvinci.de GmbH hat Konstantinos Vasiadis umfangreiche Erfahrung in derOptimierung von Retourenprozessen gesammelt. Seine Expertise gründet auf dererfolgreichen Implementierung von KI- und Robotiklösungen, die denRetourenprozess für zahlreiche Onlinehändler revolutioniert haben. Durch dieseAnwendungen konnten nicht nur die betrieblichen Abläufe effizienter gestaltetwerden, sondern es wurde ebenso ein Anstieg der Kundenzufriedenheit verzeichnet.Wie aber gelingt das in der Praxis?Von der Rücksendung zum Wiederverkauf: Intelligente Lösungen für dieLagerverwaltung"Die Identifizierung und Überprüfung zurückgegebener Produkte stellt einenentscheidenden Punkt im Retourenprozess dar, der oft ineffizient und