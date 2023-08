Seite 2 ► Seite 1 von 2

Saarbrücken (ots) - Chris Junge ist der Gründer und Geschäftsführer von JungeConsulting. Mit seinem Chris Junge Mentoring bietet der Kampfkünstler undBusiness-Mentor Selbstständigen, Unternehmern und Führungskräften eineinzigartiges Business-Mentoring, mit dem sie ihre persönlichen Fähigkeitenerweitern und den Erfolg ihres Unternehmens steigern können. Dabei lernen dieEntscheider und Führungskräfte nicht nur die eigenen Mitarbeiter souverän zuführen und an sich zu binden, sondern auch nach außen jederzeit für ihrUnternehmen einzustehen und so zu steigender Produktivität und mehr Umsatz zugelangen. Hier erfahren Sie, warum ein professionelles Business-Mentoring fürUnternehmen heute immer relevanter wird.Wer als Selbstständiger ein Unternehmen startet oder in eine Führungspositionaufrückt, sieht sich fast über Nacht großen Herausforderungen gegenüber.Plötzlich wollen Mitarbeiter geführt und angeleitet und Kunden oderanspruchsvolle Vorgesetzte zufriedengestellt werden. Hier sind nicht nur einselbstsicheres Auftreten und Durchsetzungskraft, sondern auch ein authentischerUmgang mit vielen verschiedenen Menschen gefragt. "Wer als Unternehmer vielVerantwortung trägt, muss auch in schwierigen Situationen entscheidungsfähig undjederzeit Herr der Lage bleiben", erklärt Chris Junge. "Neben den beruflichenFachkenntnissen ist dabei die Entwicklung als Persönlichkeit der entscheidendeFaktor. Wer Souveränität, Ausgeglichenheit und ein authentisches Charismaausstrahlt, kann auch jede Herausforderung im Berufsalltag erfolgreichmeistern."Chris Junge weiß genau, wie wichtig die mentale Ebene für den beruflichen undpersönlichen Erfolg ist: Der heutige Business-Mentor errang einenVize-Weltmeistertitel in den Martial Arts und baute in der Folge eine Akademieauf, die Buchungen aus der ganzen Welt erhielt. Heute hat er mit dem Chris JungeMentoring ein eigenes Ausbildungs-Programm geschaffen, mit dem er Menschen inFührungspositionen zu einem authentischeren und souveräneren Auftreten verhilft.Gleichzeitig lernen die Selbstständigen und Führungskräfte nicht nur,erfolgreich mit Stress umzugehen, sondern auch die eigenen Mitarbeiter zumotivieren, an sich zu binden und so das gesamte Unternehmen zum Erfolg zuführen. Warum ein individuelles Business-Mentoring für Entscheider heuteunerlässlich ist, verrät Chris Junge im Folgenden.Führungserfolg ist vor allem eine Frage von Kommunikation und SelbstvertrauenViele Geschäftsführer und Unternehmer haben große Expertise in ihrem Bereich,doch sind gerade junge Führungskräfte oft mit der Menschenführung überfordert -schließlich sind diese als "Soft Skills" bezeichneten Fähigkeiten selten Teil