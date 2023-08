Instant Payments Risiken für Zahlungsausfälle steigen (FOTO)

Hamburg (ots) - Wenn Banken Zahlungen künftig nur noch in Echtzeit abwickeln,

lässt sich die eigene Liquidität kaum noch steuern. Fließt zu viel Geld ab,

bevor neues eingeht, kann selbst ein kerngesundes Institut keine Zahlungen mehr

ausführen. Das käme einem technischen Zahlungsausfall gleich, sagt

Treasury-Experte Oliver Schwarz von PPI. "Wir müssen regeln, was passiert, wenn

einer intakten Bank wegen Instant Payments für einen Moment die Liquidität

ausgeht."



Instant Payments erschweren europäischen Banken, ihre Liquidität richtig zu

planen. Der Grund: Das Zentralbankkonto des jeweiligen Instituts wird sofort

belastet, wenn Kunden etwas in Echtzeit bezahlen oder Geld überweisen wollen.

Jeden siebten Auftrag wickeln die Banken inzwischen so ab. Künftig will die EU

aber, dass normale SEPA-Zahlungen nur noch in Echtzeit disponiert werden. Den

Instituten fehlt damit wertvolle Zeit, um während eines Tages ihr

Zentralbankkonto ausgeglichen zu halten. Kommt es auch nur für einen kurzen

Augenblick zu einem negativen Saldo, kann die Bank eingehende Aufträge nicht

mehr erfüllen. Das bedeutet einen technischen Zahlungsausfall.