Grüne Visionen werden Realität Der Green Transformation Incubator ebnet den Weg für nachhaltige Start-ups

Mit dem Green Transformation Incubator

(https://techquartier.com/green-transformation-incubator) bietet der

Innovationshub TechQuartier Start-ups die Chance, ihre nachhaltigen Produkte und

Leistungen weiterzuentwickeln und ihr Geschäftsmodell zu professionalisieren.

Der Fokus liegt dabei auf den aktuellen Herausforderungen einer nachhaltigeren

Finanz- und Immobilienwirtschaft. Das kostenfreie neunwöchige Programm setzt mit

Workshops an den wichtigsten Gründungsfragen an und bringt die Gründenden mit

renommierten Expert:innen, Mentor:innen und Branchenakteuren. Das Hessische

Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen fördert das Programm.

Außerdem konnte das TechQuartier vielfältige Partner, die sich dem Ziel einer

nachhaltigeren Finanzwirtschaft verschrieben haben, gewinnen, die den

Teilnehmenden Hilfestellung und konkretes Feedback geben.



Partners: Helaba Landesbank Hessen-Thüringen, ING, Deutsche Börse Gruppe,

neosfer, Baker McKenzie, Deloitte, EY, KPMG, PwC, VISA, ALH Gruppe, Plexus Tech,

DZ Bank, VR Payment, ryon, HIGHEST - Innovations- und Gründungszentrum der TU

Darmstadt, INNOVECTIS und die Deutsche Bundesbank.