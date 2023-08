Warmmiete verschlingt bis zu 40 Prozent des mittleren Einkommens von Familien

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Leistbarkeit einer familiengerechten100-Quadratmeter-Wohnung für eine Durchschnittsfamilie zeigt:- In 70 von 107 untersuchten Städten muss eine Durchschnittsfamilie 30 Prozentoder mehr des mittleren Einkommens für die Warmmiete aufbringen- In München müssen Familie 40 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmieteaufwenden, Berlin (37 Prozent) und Köln (36 Prozent) folgen dahinter- Ostdeutschland: Trotz niedriger Mieten ist die Belastung aufgrund geringererGehälter teils hoch- Nur in 7 von 107 Städten liegt der Anteil bei maximal 25 Prozent - geringsteBelastung in Wolfsburg (20 Prozent)Steigende Mieten und hohe Energiekosten machen das Wohnen für Familien immerteurer. Bis zu 40 Prozent des mittleren Nettoeinkommens muss eineDurchschnittsfamilie für die Warmmiete einer geräumigen Wohnung aufwenden. Daszeigt eine Analyse von immowelt, bei der die aktuellen Angebotsmieten für eine100-Quadratmeter-Wohnung in 107 ausgesuchten deutschen Städten mit demMedianeinkommen einer Familie (je ein Voll- und Teilverdiener plus 1 Kind) inder jeweiligen Stadt verglichen wurden. In 70 von 107 untersuchten Städtenmüssen Mieter für eine familiengerechte Wohnung mindestens 30 Prozent ihresNettoeinkommens für die Warmmiete aufbringen. Gemeinhin wird oft empfohlen,maximal 30 Prozent des Nettoeinkommens für die Wohnkosten zu verwenden."Die weiter steigenden Mietpreise bedingt durch die hohe Nachfrage nach Wohnraumsowie die erhöhten Energiekosten setzen Familien finanziell stark unter Druck",erklärt Felix Kusch, Geschäftsführer von immowelt. "Selbst Familien mitmittlerem Gehalt, in denen beide Elternteile berufstätig sind, müssen einengroßen Anteil ihres Einkommens für die Miete aufbringen. Für einkommensschwacheFamilien ist die Situation noch deutlich schwieriger."Hohe Belastung in Bayern und den MetropolenSpitzenreiter im Ranking ist München. Familien müssen hier besonders tief in dieTasche greifen. In der bayrischen Metropole muss eine Familie mit mittleremGehalt 40 Prozent ihres Verdienstes für die Wohnkosten aufbringen. DasMediannettoeinkommen einer Familie ist in München zwar mit monatlich 5.196 Eurovergleichsweise gut. Allerdings sind die monatlichen Kosten für die Warmmieteeiner 100-Quadratmeter-Wohnung mit durchschnittlich 2.072 Euro die mit Abstandhöchsten aller untersuchten Städte. Eine ähnlich starke Belastung haben Familienauch in anderen Städten Bayerns. 5 der 10 Städte mit dem größten prozentualenAnteil der Mietkosten am Medianeinkommen einer Familie befinden sich imFreistaat. Neben München sind dies Lindau (38 Prozent), Rosenheim (37 Prozent),