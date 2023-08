Jahresbericht Juli 2022 - Juni 2023 der Domino's Pizza Enterprises Limited

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hamburg (ots) - Highlights/Zusammenfassung- Umsatzwachstum System: + 12,6%- Umsatz verkaufte Produkte weltweit: +2,2%- EBIT: -23,3%- Store-Wachstum Domino's Pizza Enterprises Limited: +11,7%- Als weltweit erste Quick Service Restaurantkette (QSR) hat die Domino's PizzaEnterprises Limited die Bestätigung ihrer wissenschaftlich fundiertenTreibhausgas-Reduktionsziele von der SBTi erhalten.- Wir bieten unseren Kund:innen täglich Mehrwert, indem wir den Schwerpunkt aufProduktqualität und hervorragenden Service legen und inspirierende neueProdukte einführen, beispielsweise: die Chicken Döner Pizza oder die Churros- Durch die Neustrukturierung der Organisation schaffen wir eine solidere Basisfür zukünftiges Wachstum.- Ziel: Das effizienteste und nachhaltigste Quick Service Restaurant imLiefermarkt zu werden.Die Domino's Pizza Enterprises Limited (ASX: DMP), die Muttergesellschaft vonDomino's Pizza Deutschland hat vergangenen Mittwoch ihre Geschäftszahlen für dasabgelaufene Geschäftsjahr veröffentlicht. Im Laufe des Geschäftsjahres konntedie Pizzakette ihren Gesamtumsatz steigern. Das EBIT lag in diesem Geschäftsjahrunter dem des Vorjahres. Die Domino's Pizza Enterprises Limited beabsichtigt, imkommenden Geschäftsjahr die Profitabilität der Franchisepartner:innen sowie derMuttergesellschaft selbst wiederherzustellen, indem durch Einführung neuartigerProdukte und Dienstleistungen, ein Mehrwert im Alltag geschaffen, neueKund:innen gewonnen werden und der Marktanteil vergrößert wird.Mehrwert im Alltag für Kund:innen und Franchisepartner:innenIm Geschäftsjahr 2023 waren die Franchisepartner:innen von Domino's mitsteigenden Kosten und hoher Inflation konfrontiert. Domino's bleibt jedochweiterhin dem Prinzip treu, dem das Unternehmen seinen langjährigen Erfolgverdankt: Kund:innen und Franchisepartner:innen einen Mehrwert im Alltag zubieten. Wie dem EBIT zu entnehmen ist, hat Domino's nicht alleKostensteigerungen an die Kund:innen weitergegeben und verlangt auch in diesemJahr keine deutlich höheren Preise. Eine Reihe von Maßnahmen wurde eingeführt,um die Franchisepartner:innen zu unterstützen und geschäftlich auf gesundem Kurszu halten.Domino's hat aufmerksam zugehört, was seine Kund:innen undFranchisepartner:innen brauchen. Daraus ergeben sich die zentralen Schwerpunktefür das Geschäftsjahr 2024:- Die Einführung neuer Produkte, mit denen Domino's auch künftig seineStammkundschaft überraschen kann, die Gewinnung neuer Kund:innen und ein Menü,das für jede Kundin und jeden Kunden stets einen echten Genuss bereithält.