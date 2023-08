Los Angeles, Madrid und MEXIKO-STADT (ots/PRNewswire) - Heutzutage sind Eltern

- 1 von 3 Eltern sind besorgt, dass ihr Kind süchtig nach Bildschirmen ist.- Nur 50 % der Eltern überwachen die Bildschirmzeit ihrer Kinder in hohem Maße.- 64,6 % der Eltern glauben, dass sie selbst zu viel Zeit vor dem Bildschirmverbringen."Es wird immer Bildschirme im Haus geben", merkte Dr. Michael Rich, Gründer desDigital Wellness Lab, an. "Die interaktive Bildschirmzeit ist eine Spracheunserer Zeit. Sie ist die Art und Weise, wie wir lernen, kommunizieren, etwastun und mit anderen in Kontakt treten. Der Schlüssel liegt nicht darin, dieBildschirmzeit der Kinder einzuschränken, sondern vielmehr darin, sieanzuleiten, wie man sie benutzt."Wie Eltern die Bildschirmzeit überwachen können. OptionenDie Studie ergab, dass nur 50 % der Eltern aktiv die Bildschirmzeit ihrer Kinderüberwachen und regulieren. Experten sind der Meinung, dass Eltern stärker daraufachten müssen, was ihr Kind am Bildschirm macht, falls es sich in Apps wieYouTube, TikTok oder in Apps mit Werbung unbeschränkt austoben kann.Hochwertige vs. nicht qualitativ hochwertige BildschirmzeitDie Studie befasst sich mit der Bedeutung der "aktiven" Bildschirmzeit, einerArt von Bildschirmzeit, die die kognitive Entwicklung, das kritische Denken unddie sozio-emotionalen Fähigkeiten fördert."Die qualitativ minderwertige Bildschirmzeit fördert Passivität, sinnloseUnterhaltung und Ablenkung ohne Neugierde. Das kann sogar andere kognitivbereichernde Erfahrungen für Kinder verdrängen, wie etwa das Spielen mit anderenKindern, die Fantasie oder das Erforschen der Natur", erklärte Dr. Michael Rich,Gründer des Digital Wellness Lab. " Qualitativ hochwertige Bildschirmzeit istetwas, das Kinder herausfordert, ihre Neugierde weckt und sie vor Fragen stellt,damit sie interagieren und sich selbst weiterentwickeln können, anstatt sie nurmit vorverdauten Informationen zu füttern."Mit gutem Beispiel vorangehenEltern spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, ihren Kindern eingutes Beispiel in Bezug auf die Nutzung von Bildschirmen zu geben. 64,6 % derbefragten Eltern glauben,dass sie selbst zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Die Expertenbetonten, wie wichtig es ist, mit gutem Beispiel voranzugehen und Bildschirme sozu nutzen, dass geeignete Inhalte und gesunde Gewohnheiten für die ganze Familiegefördert werden.Relevante AspekteDie Studie kommt zu dem Schluss, dass Bildschirme für Kinder von Vorteil seinkönnen, wenn sie angemessen und interaktiv genutzt werden. Eltern sollten sichauf den Inhalt und die zeitliche Begrenzung konzentrieren und pädagogische Appsund Videos nutzen, um das Lernen, die Neugierde und die Entwicklung zu fördern.Indem sie mit gutem Beispiel vorangehen und eine sichere und aktiveBildschirmzeit fördern, können Eltern sicherstellen, dass die digitalenErfahrungen ihrer Kinder bereichernd sind und Spaß machen.Informationen zu LingokidsLingokids ist ein Bildungstech- und Medienunternehmen, das die Art und Weise,wie Kinder traditionelle Bildungs- und moderne Lebenskompetenzen erwerbenkönnen, verändern will.Medienkontakt:Sara Mateos-AparicioTel: +34 638324038E-Mail: sara@lingokids.comWebsite: www.lingokids.comVideo - https://www.youtube.com/watch?v=Py4cheYoWYYLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2194511/Lingokids_logo.jpgView originalcontent:https://www.prnewswire.com/news-releases/2023-lingokids-studie-zur-bildschirmzeit-von-jugendlichen-wie-man-kindern-helfen-kann-nicht-zu-bildschirmzombies-zu-werden-301910543.htmlWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/154046/5590284OTS: Lingokids