Alles machbar Neues Transporter-Sharing-Konzept von Europcar und OBI jetzt in Deutschland verfügbar (FOTO)

Hamburg / Wermelskirchen (ots) - Jeder kennt diese Situation: Ein spontaner Kauf

im Baumarkt lässt das Herz höher schlagen, doch der unerwartet große Artikel

passt nicht ins Auto. Alles machbar, denn Europcar hat dafür jetzt gemeinsam mit

der Baumarktkette OBI eine innovative Lösung gefunden und bundesweit ein neues

Transporter-Sharing gestartet. Die Kurzzeitmiete ist eine lösungsorientierte und

kundenfreundliche Antwort auf alle Platz-Herausforderungen und bietet ein

problemloses Einkaufserlebnis - egal wie groß dieses ausfällt.



Ab sofort steht vor den OBI Baumärkten eine Flotte von Europcar-Transportern

bereit, die bequem und flexibel per App reserviert werden können - also nur

einen Klick entfernt. Die Buchung kann sowohl im Voraus als auch kurzfristig

direkt vor Ort erfolgen. Für eine problemlose Nutzung des Services genügt es,

die App "Van Sharing by Ubeeqo" (https://ubq.app/obi-transporter-mieten) - die

Sharing-Marke der Europcar Mobility Group - herunterzuladen, sich in wenigen

Schritten zu registrieren, das Fahrzeug und den gewünschten Zeitraum auszuwählen

und schon kann die Fahrt beginnen. Selbstverständlich erfolgt auch die

Abwicklung der Zahlung bequem und unkompliziert über die App. Als besonderen

Service erhalten Kundinnen und Kunden der Plattform heyOBI

(https://www.obi.de/pages/heyobi) zudem 15 Prozent Preisnachlass.