Krise der Bauindustrie verschärft sich

- Insolvenzen im Baugewerbe könnten dieses Jahr um 15 bis 20 Prozent steigen

- Atradius: "Die Branche wird einen langen Atem benötigen."



Die deutsche Baubranche steht auf unsicherem Boden. Die hohen Zinsen und die

deutlich gestiegenen Baupreise bremsen den Neubau von Wohn- und

Gewerbeimmobilien aus. Die Stornierungen von Projekten häufen sich. "Nachdem es

die vergangenen zehn Jahre stets bergauf ging, hat sich die Lage für die

deutsche Baubranche in den letzten Monaten erheblich verschlechtert. Der

Wohnungsbau verzeichnet Auftragsrückgänge in Höhe von 30 Prozent - und eine

Entspannung der Situation ist kurzfristig nicht erkennbar", sagt Frank Liebold,

Country Director Deutschland beim Kreditversicherer Atradius.





Diese Entwicklung bekommen auch die Projektentwickler immer stärker zu spüren.Ihre Liquidität ist zuletzt stark dahingeschmolzen, wie die Rückmeldungen derAtradius-Kunden zeigen. Die Nichtzahlungsmeldungen in der Baubranche stiegen inden ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits um rund 33 Prozent. "Wir gehendavon aus, dass sich das Zahlungsrisiko in der Branche in den kommenden Monatenweiter erhöhen wird", prognostiziert Frank Liebold. Noch lebten die Unternehmenhäufig von den Auftragsbeständen, doch das könnte sich ab dem Herbstverschärfen. Und dies werde insbesondere die kleineren Bauunternehmen treffen,da diese Unternehmen bei abrupten Auftragsrückgängen weniger resilient sind. Unddamit einen nicht unerheblichen Anteil der Unternehmen im Baugewerbe insgesamt.Denn 85 Prozent der deutschen Unternehmen der Branche haben weniger als 20Beschäftigte und könnten in schwierigeren Zeiten ihr operatives Geschäft immerschwerer aufrechterhalten.Laut aktuellen Zahlen stieg die Zahl der Bauinsolvenzen im ersten Halbjahr 2023gegenüber dem Vorjahreszeitraum um neun Prozent. Für das Gesamtjahr rechnet derKreditversicherer Atradius mit einem Anstieg zwischen 15 und 20 Prozent. "DieBaubranche wird noch einen langen Atem benötigen", sagt Frank Liebold. ImBauhauptgewerbe ist der Hochbau stärker betroffen als der Tiefbau. Allerdingstrifft die aktuelle Branchenkrise nicht alle Bereiche: Firmen, die ihrenSchwerpunkt auf Infrastrukturprojekte insbesondere im Zusammenhang mit derEnergiewende gelegt haben und im Elektro-Handwerk tätig sind, hätten nach wievor gut gefüllte Auftragsbücher. Das Baunebengewerbe ist erfahrungsgemäß wenigerkonjunkturanfällig wie das Bauhauptgewerbe, denn die Ausbauer kommen erst zumZuge, wenn der Rohbau fertiggestellt ist. Das bedeutet aber auch, dass die Kriseim Bauhauptgewerbe mit zeitlicher Verzögerung auch beim Baunebengewerbedurchschlagen könnte.