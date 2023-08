Mannheim (ots) -



- Spannende Insights für Fahrer:innen von E-Autos

- Neue App mit vollständigem Funktionsumfang für unterwegs

- TRONITY verwaltet größte virtuelle Flotte von Elektrofahrzeugen



Das 2020 gegründete Startup TRONITY erleichtert Fahrer:innen den Zugang zu den

Daten von ihren Elektroautos. Dadurch lassen sich ohne zusätzliche Hardware die

Fahrzeugdaten auswerten, Kosten im Blick behalten und ein digitales sowie

finanzamtkonformes Fahrtenbuch führen. Von Peugeot über Mercedes bis hin zu

Porsche arbeitet das Unternehmen dabei mit etablierten Fahrzeugherstellern

zusammen. TRONITY launcht auf der diesjährigen IAA Mobility eine von Grund auf

neu entwickelte Version seiner App.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mehr über das eigene E-Auto erfahrenTRONITY bietet mit seiner 2020 geschaffenen Plattform eineherstellerübergreifende Lösung für E-Auto-Besitzer:innen, die nachhaltig fahrenund ihr Fahrzeug effizient nutzen wollen. Dabei lassen sich im Rahmen einesAccounts auch mehrere Fahrzeuge verschiedener Hersteller verwalten. Das Angebotrichtet sich sowohl an Privatnutzer:innen zur Optimierung ihrer Mobilität alsauch an Selbstständige, die ein finanzamtkonformes Fahrtenbuch führen möchten.Ebenfalls angesprochen sind Fahrer:innen von Firmenwagen, die mit TRONITYDienstfahrten und Fahrten zur Arbeitsstätte dokumentieren wollen.Auch Flottenmanager:innen in Unternehmen profitieren von der Möglichkeit,Einblicke zu mehreren Fahrzeugen parallel zu erlangen. Darüber hinausunterstützt die Anwendung beim Gebrauchtwagenkauf eines E-Autos, indemInformationen zu Batterie- und Allgemeinzustand des Fahrzeugs sowie potentielleUnterhaltungskosten in nur wenigen Schritten komfortabel angezeigt werden. Mit17 Millionen gespeicherten Fahrten und über 1.654 MWh verwalteterBatteriekapazität stellt die TRONITY Community schon heute die weltweit größtevirtuell verwaltete Flotte an Elektrofahrzeugen dar.Torsten Born, CEO und Co-Founder von TRONITY, möchte mit seinem Unternehmen fürmehr Transparenz und Begeisterung für die Elektromobilität sorgen: "Wir sindüberzeugt, dass die Elektromobilität einen wichtigen Beitrag zu einernachhaltigen und effizienten Fortbewegung leisten kann. Gleichzeitig stellenE-Autos für viele Fahrer:innen eine Blackbox dar. Mit TRONITY gewähren wir einentransparenten Einblick in die Fahrzeugdaten von E-Autos und wollen so mehrLeidenschaft für die Elektromobilität wecken."TRONITY auch von unterwegs nutzenTRONITY löst die bisherige Companion-App seines umfassenden Web-Angebots durcheine von Grund auf neu entwickelte und vollkommen eigenständige App ab. Mit der