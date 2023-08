Erster Spatenstich für das größte GWW-Neubau-Projekt der jüngsten Geschichte in Wernigerode (FOTO)

Wernigerode (ots) - Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH: Mut

auch in schwierigen Zeiten mit Neubau positive Signale in der Stadt zu setzen



Erster Spatenstich für das größte Neubau-Projekt der Gebäude- und

Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH GWW ihrer jüngsten Geschichte: das

Projekt Lutherstraße in Wernigerode. Bis 2026 entstehen hier drei

dreigeschossige Wohnhäuser mit 38 Wohneinheiten und großzügigen 2- bis

5-Raum-Wohnungen, teilweise Maisonetten, für Familien und Senioren. Dazu drei

Gewerbeflächen mit ca. 425 m² Größe. Eine Gesamtinvestition der GWW in Höhe von

13,9 Millionen Euro.