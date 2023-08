Kryptowährungen als langfristiges Investment? / Für Investment-Experte Mario Lüddemann sind Kryptowährungen zu volatil, als dass er sie in sein Investment-Portfolio aufnimmt (FOTO)

Verl (ots) - Kryptowährungen sind in aller Munde und immer mehr Menschen nutzen

den Boom, um auch in diese digitalen Währungen zu investieren und hohe Gewinne

zu realisieren. Doch für Mario Lüddemann - Investment-Experte und Buchautor -

sind Kryptowährungen keine sichere Geldanlage.



In den letzten Jahren hat das Investieren in Kryptowährungen enorm an

Popularität gewonnen. Kryptowährungen sind digitale Währungen, die auf

kryptografischen Technologien basieren und unabhängig von Regierungen und Banken

funktionieren. Mario Lüddemann ist allerdings der Ansicht, dass Investitionen in

Kryptowährungen in der Regel mehr Risiken als Chancen mit sich bringen.