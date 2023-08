Hinweis: Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

DAX 40 Wochenausblick: Jackson Hole liefert kaum Antworten – NFPs im Fokus

Im Fokus der neuen Handelswoche dürften neben neuen Inflationszahlen für Deutschland und die Eurozone die US-Arbeitsmarktdaten stehen. Zunächst sollten Börsianer allerdings die jüngste Powell-Rede auf dem Wirtschaftssymposium in Jackson Hole (Wyoming) verarbeiten.

US-Notenbank hält sich Türen weiterhin offen – Geldpolitik bleibt zentrales Thema

Erwartungsgemäß hat das Notenbank-Symposium in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming kaum Antworten geliefert. Die Tür für weitere Zinserhöhungen will sich die US-Notenbank weiter offenhalten.

“Die US-Notenbank ist bereit, die Zinssätze bei Bedarf weiter anzuheben”, hieß es. Anleger zeigen sich somit weiterhin orientierungslos, wie es um die zukünftige Geldpolitik in den Vereinigten Staaten bestellt ist.

Deutsche Inflation könnte wieder fallen – US-BIP steigen

Am Dienstag blicken Anleger zunächst auf das Gfk-Verbrauchervertrauen (08:00 Uhr). Erwartet wird ein Indexwert in Höhe von -24,30 Punkten nach zuletzt -24,40 Einheiten.

Am Mittwoch werden erste Schätzungen zur Inflationsentwicklung für Deutschland (14:00 Uhr) publik. Gerechnet wird mit einer August-Teuerung von 6,0 Prozent nach zuletzt 6,2 Prozent.