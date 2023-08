München (ots) - ChatGPT, AlphaCode, DALL-E2 sind in kürzester Zeit zu

unumgänglichen Begriffen geworden. Als Synonym für technologischen Fortschritt

und effizientere Arbeitsweisen wird generative KI in Unternehmen immer häufiger

eingesetzt. Capterra, die Plattform für die Suche und den Vergleich von

Unternehmenssoftware, hat sich mit dem Einsatz generativer KI am Arbeitsplatz

und den Auswirkungen auf die Tätigkeit deutscher Arbeitnehmer beschäftigt.



Wo liegt Deutschland im Ländervergleich?





51 % der Unternehmen halten generative KI für sehr wichtig und nutzen und testensie bereits intensiv. Das sind mehr als in UK (49 %), Italien (34 %), Frankreich(29 %), Spanien (36 %), Kanada (32 %) oder Australien (35 %). LediglichBrasilien liegt mit 65 % vor Deutschland.Das Interesse an diesem Werkzeug scheint für deutsche Unternehmen auchweiterzuwachsen: 43 % der Angestellten gaben an, dass ihr Unternehmen beginnt,die Einführung generativer KI in ihre Arbeitsmethoden zu untersuchen.Unter den Mitarbeitern, die angeben, generative KI für ihre Arbeit zu nutzen,verwenden 68 % ChatGPT. Darauf folgt mit 29 % Alpha Code von DeepMind und mit 20% Stable Diffusion.Generative KI in Unternehmen: eine von Mitarbeitern initiierte PraxisDie Studie zeigt, dass es eher die Mitarbeiter sind, die die Initiativeergreifen, neue Technologien einzuführen, die ihre Arbeit erleichtern und dieProduktivität erhöhen können. So wurde in 57 % der Unternehmen die Einführungder generativen KI von den Angestellten initiiert, in 39 % kam es von derFührungsebene.Außerdem haben 93 % der Mitarbeiter, die generative KI nutzen, ihren Arbeitgeberdarüber informiert. Auf diese Weise können Richtlinien aufgestellt werden, diefür eine sichere und qualitativ hochwertige Nutzung sorgen. In 61 % derUnternehmen wurden Regelungen oder Richtlinien zum Einsatz von generativenKI-Tools eingeführt.90 % der Nutzer stellen eine erhöhte Produktivität durch generative KI festUnter den Mitarbeitern, die generative KI für ihre Arbeit mindestens ein paarmal pro Monat nutzen, verwenden ganze 27 % generative KI mehrmals täglich, 47 %ein paar mal in der Woche und 26 % ein paar mal im Monat.Dass die Nutzer mit der Technologie zufrieden sind, zeigt sich nicht nur in derHäufigkeit der Nutzung. Auch die Produktivität von generativen KI-Tools wirdsehr gut bewertet. Nur 1 % der KI-Nutzer geben an, dass ihre Produktivitätnegativ beeinflusst wird, während 9 % keine Auswirkungen feststellen. Dierestlichen 90 % berichten von einer positiven Produktivitätssteigerung.64 % geben an, dass ihr Unternehmen durch generative KI Geld spart