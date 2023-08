BERLIN (dpa-AFX) - Trotz geplanter Etatkürzungen sind zentrale Programme der Bundeszentrale für politische Bildung nach Angaben des Bundesinnenministeriums auch im kommenden Jahr finanziell abgesichert. "Gerade in Zeiten aufeinanderfolgender Krisen und tiefgreifender Veränderungen ist eine starke politische Bildung zentral", sagte ein Sprecher des Ministeriums am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Nach dem vom Kabinett verabschiedeten Haushaltsentwurf sollen die Mittel für die Bundeszentrale von in diesem Jahr rund 96 Millionen Euro auf knapp 76 Millionen Euro in 2024 sinken. Daran hatte es viel Kritik gegeben. Den endgültigen Beschluss fasst der Bundestag.