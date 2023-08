Musterbeispiel für Recycling Wie ein Verarbeiter von Kunststoffen über 400 Tonnen CO2 einspart / Mehrwert Recycling zur Einhaltung der Compliance bis hin zum Arbeitsmarkt

Geisenheim / Ortenberg (ots) - Während Mülltrennung und Recycling im privaten

Bereich Pflicht und Standard sind, sieht es in der Industrie oftmals anders aus:

"In Unternehmen anfallende Kunststoffreste, Verschnitt und Altmaterial werden

häufig nicht in einen Kreislauf zurückgeführt, sondern entsorgt. Gemeinsam mit

vielen Partnern arbeiten wir daran, das dauerhaft zu ändern und Recycling auch

in der Kunststoffindustrie zum Standard zu machen", sagt Heiko Pfister,

Geschäftsführer von Pekutherm. Das Unternehmen mit Sitz in Geisenheim am Rhein

ist auf das Recycling spezieller transparenter Kunststoffe wie Acrylglas (PMMA),

PC (Polycarbonat) und PETG spezialisiert.



Ein Beispiel zeigt, welches Potential im Recycling liegt: Die Ortenberger

Schäfer Kunststofftechnik GmbH, ein Kunststoffverarbeiter, konnte im vergangenen

Jahr 89 Tonnen Material in den Kreislauf zurückführen und sparte dabei über 400

Tonnen CO2 ein. Das mittelständische Unternehmen mit rund 100 Mitarbeitern

entwickelt und produziert hochwertige Produkte aus Kunststoffhalbzeugen, vor

allem komplexe Maschinenverkleidungen für den Maschinenbau und Präzisionsteile

für die Labor- und Medizintechnik aus Acrylglas und anderen Kunststoffen. Pro

Jahr verarbeitet Schäfer über 400 Tonnen Rohmaterial, davon alleine 320 Tonnen

PMMA.