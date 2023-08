OpenAI bringt Neuentwicklung ChatGPT Enterprise auf den Markt

Den Preis für das neue Angebot wollte Lightcap nicht öffentlich bekannt geben. Er betonte lediglich, dass dieser "von den jeweiligen Anwendungen der Unternehmen und ihrer Größe" abhängig sei. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu dem Produkt für den einfachen Verbraucher ist vor allem, dass ChatGPT Enterprise es den Kunden ermöglicht, Unternehmensdaten einzugeben und ChatGPT für ihre Branche und ihre spezielle Nutzung zu trainieren und zuzuschneiden.

"Wir trainieren nicht mit Ihren Geschäftsdaten oder Konversationen, und unsere Modelle lernen nicht aus Ihrer Nutzung", erklärte OpenAI in einem Blog-Post, und fügte hinzu, dass die Konversationsdaten der Kunden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt bleiben. Das Unternehmen protokolliert jedoch aggregierte Daten darüber, wie das Tool genutzt wird, einschließlich Leistungsmetadaten und mehr, schränkte Lightcap ein.

Für das neue Produkt will das Unternehmen so viele Interessenten wie möglich gewinnen, wie es in dem Blog-Post ausführte. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Aktuell nutzen mehr als 80 Prozent der Fortune-500-Konzerne ChatGPT. Das Fortune-500-Ranking besteht aus den gemessen am Umsatz 500 größten Unternehmen der USA. In Zukunft will OpenAI sich noch ein weiteres Nutzerfeld erschließen und ChatGPT Business herausbringen. Für die Markteinführung dieses Produkts, das sich an kleinere Teams richtet, gibt es allerdings noch keinen konkreten Zeitplan.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion

