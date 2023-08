Mladá Boleslav (ots) - > Skoda Smart Dials: Flexibel belegbare Dreh-/Druckknöpfe

> Mit den innovativen Design Selections ziehen zahlreiche nachhaltigeMaterialien in die Innenräume der Modellreihen Kodiaq und Superb einKurz vor der Weltpremiere der neuen Generationen von Kodiaq und Superbpräsentiert Skoda die komplett neu gestalteten Innenräume der Erfolgsmodelle.Das digitale Cockpit, Head-up-Display und ein freistehendes 13 Zoll großesInfotainmentdisplay kennzeichnen das neue Interieur ebenso wie der jetzt an derLenksäule untergebrachte Gangwahlhebel für das Direktschaltgetriebe (DSG).Besonders diese Neuerung verschafft den Vornesitzenden jetzt ein nochgroßzügigeres Platzangebot, gleichzeitig steht ihnen eine deutlich geräumigereMittelkonsole als Stauraum zur Verfügung. Über die individualisierbaren SkodaSmart Dials als neuartige Bedienelemente lassen sich Fahrzeugfunktionen sehreinfach regeln. Jeder Dreh-/Druckknopf bietet intuitiven Zugriff aufverschiedene Funktionen, während ihre digitalen Displays jederzeit einenschnellen und kompletten Überblick erlauben. Als weiteren Schritt zu mehrNachhaltigkeit setzt Skoda beim neuen Kodiaq und Superb Sitzpolster aus 100Prozent recyceltem Polyester ein.Peter Olah, Leiter der Abteilung Interior Design bei Skoda Auto, erklärt: "DerInnenraum eines Skoda steht für intuitive Bedienung, Einfachheit,Kundenorientierung und intelligente Lösungen. Unsere neueste Innovation, dieSkoda Smart Dials, ermöglicht es, Fahrzeugfunktionen noch intuitiver zu steuern.Sie vereinen das Beste aus beiden Welten: physische Bedienelemente und digitaleAnzeigen. Die neuen Innenräume von Kodiaq und Superb verfügen jetzt über eingroßes, freistehendes Display, einen an der Lenksäule angebrachten Gangwahlhebelund eine aufgeräumte Mittelkonsole. Diese Verbesserungen bilden die Basis füreinen noch geräumigeren und komfortableren Innenraum, der nicht nur tollaussieht, sondern auch Funktionalität und echten Mehrwert für unsere Kundenbietet."Innovative neue Features erhöhen nochmals den Komfort an BordDen Innenraum der beiden kommenden Modelle hat Skoda grundlegend neu gestaltetund dabei unter anderem das Lenkrad, das Kombiinstrument, das Armaturenbrett unddie Dekorleisten optimiert. Ein Novum für die Marke: Der Gangwahlhebel für das