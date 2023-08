Stuttgart (ots) - Nach der Qual der Wahl kommt die Umstellung für das

Unternehmen: Ist ein ERP-System für die Zukunft ausgewählt worden, sind die

Erwartungen groß - und eine besondere Funktion kommt der Einführung zu. "Während

die Entscheidung für das neue ERP-System meist in einem kleinen Kreis getroffen

wird, ist bei der Einführung der Zuspruch der Mitarbeiter nötig, um vom Start

weg den maximalen Nutzungsgrad zu erzielen. Daher kommt der Strategie bei der

Implementierung eine besondere Bedeutung zu", sagt Christian Biebl,

Geschäfstführer von Planat. Das schwäbische Unternehmen ist Entwickler der

speziell auf produzierende Betriebe zugeschnittenen ERP-Lösung FEPA. Bei der

Einführung in einem Unternehmen werden zumeist Key User gemeinsam mit dem

Unternehmen identifiziert, die schrittweise auf der neuen Plattform arbeiten und

auch inhouse für die nötige Akzeptanz sorgen. "Widerstand bei den Mitarbeitern

kann die Effizienz eines neuen Werkzeugs drastisch verschlechtern - daher sind

die Key User als Botschafter für die ganze Belegschaft anzusehen und sollten

auch dementsprechend ausgewählt und einbezogen werden", so Biebl weiter.



KPIs zum Nachweis überwachen





Die Key User sind der verlängerte Arm des Projektteams im Unternehmen. EineSchulung sollte stets mit dem Anbieter des Systems stattfinden, der imOptimalfall auch die Prozesse im Unternehmen gemeinsam mit dem Unternehmenanalysiert und einen effzienzoptimierten Weg zwischen Software undFirmenprozessen sucht. Ein System, das während dieses Prozesses nicht statischerscheint, sondern auch an den speziellen Bedarf des Unternehmens angepasstwerden kann, schafft zudem Vertrauen. "Mit fortschreitender Einführung empfiehltes sich außerdem, einige KPIs im Auge zu behalten, um den Nutzungsgrad zuüberwachen und Schwierigkeiten im laufenden Betrieb direkt zu identifizieren",erklärt Christian Biebl von Planat. Oft ziehen kleine Hindernisse bei derEinführung Schattenprozesse nach sich, die von findigen Mitarbeitern zurVermeidung offizieller Probleme entwickelt werden. Die Effizienz der internenProzesse zeigt sich schnell anhand der Echtzeitdaten, die ein modernesERP-System zur Verfügung stellen kann. Kritische Prozessschritte lassen sich sooptimal überwachen, Dashboards auf Basis der Daten geben Hinweise auf Störungenin der Produktion, die dann umgehend behoben und zukünftig optimiert werdenkönnen.Zunehmende TermintreueEine oft übersehene Kennzahl, die den Erfolg einer ERP-Einführung belegt, istdie Termintreue. Damit sind nicht nur Liefertermine gemeint, sondern auch dieTermintreue interner Prozesse. Verzögern sich bestimmte Arbeiten und Tätigkeitenaufgrund von Problemen? Mit der Hilfe der ERP-Lösung kann beobachtet werden, obdie Ziele besser erreicht werden. Die Lagerumschlagshäufigkeit ist ein weitererIndikator - eine sauber aufgesetzte Produktion ermöglicht auch zeitlichoptimierte Lagerzyklen. So lassen sich die Investitionen in Rohmaterial oder dieLagerhaltung mit fertigen Produkten ebenfalls dynamischer an die Erfordernisseanpassen und die finanzielle Belastung durch "totes Kapital" reduzieren. Daswesentliche Merkmal aber, das über den erfolgreichen Start mit einer neuen odergenerell einer ERP-Lösung informiert, ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter."Viele Unternehmen leiden bereits unter Fachkräftemangel, der sich gefühlt undreal verstärkt, wenn Prozesse im Unternehmen nicht optimal funktionieren. DieEinführung oder die Erneuerung eines ERP-Systems reduziert und optimiert dieArbeitsbelastung in Unternehmen - die Automatisierung von Prozessen sorgt stetsfür Entlastung und weniger Anfälligkeit für Fehler", resümiert ERP-ExperteChristian Biebl von Planat.Die Planat GmbH ( http://www.planat.de ) bietet mit der skalierbarenERP-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made in Germany" für denproduzierenden Mittelstand. In der Basisversion verantwortet die SoftwareVertrieb, Beschaffung, Logistik, Produktionsplanung und -steuerung mitBetriebsdatenerfassung und betriebswirtschaftliche Anwendungen. On top könnenbedarfsgerecht branchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverseAdd-ons, wie z. B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Das innovative,modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit 1981 durch branchenspezifischeBeratung sowie durch verlässlichen Support.