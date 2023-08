Wirtschaft Ampel einigt sich im Streit um Lindners "Wachstumschancengesetz"

Foto: Kabinettsklausur in Meseberg am 29.08.2023, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Ampelkoalition hat im Streit um das sogenannte "Wachstumschancengesetz" von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) offenbar eine Einigung erzielt. Die Bundesregierung werde die Wirtschaft etwas stärker entlasten als bisher geplant, berichtet das "Handelsblatt" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf den finalen Gesetzesentwurf, den das Kabinett am Mittwoch auf ihrer Klausur in Meseberg beschließen will.



Demnach beläuft sich das Entlastungsvolumen insgesamt nun auf 7,035 Milliarden Euro jährlich bis einschließlich 2028. Vor zwei Wochen war ein geplanter Kabinettsbeschluss an einem Leitungsvorbehalt von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) gescheitert. Gegenüber diesem Entwurf enthält das finale Gesetz nun auch eine "befristete Einführung einer degressiven AfA (Abschreibung) für Wohngebäude".