RBC stuft H&M auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für H&M von 185 auf 180 schwedischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Bekleidungssektor sei mit einer fortgesetzten Preisinflation zu rechnen, allerdings in einem moderateren Tempo in diesem Herbst und mit einer Abflachung bis zum nächsten Frühjahr, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die jüngste RBC-Preisumfrage signalisiere, dass die relative Preisgestaltung von H&M nach oben drifte, was sich positiv auf die Margen auswirken dürfte, aber die Absatzvolumina beeinträchtigen könnte./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 18:21 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2023 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die H & M Hennes & Mauritz (B) Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 13,50EUR gehandelt.