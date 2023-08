Europaabgeordnete äußern Bedenken wegen EU-Zahlungen an Ungarn

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Eine Gruppe von Europa-Abgeordneten hat Bedenken in Hinblick auf Zahlungen der Europäischen Union (EU) an Ungarn geäußert. Eine Delegation des Haushaltskontrollausschusses (Cont) des Europaparlaments hatte das EU-Mitgliedsland im letzten Mai besucht. Dort hatte sie sich ein Bild von der Lage vor Ort gemacht, nachdem die EU fast 30 Milliarden Euro an EU-Förderungen für Ungarn wegen mutmaßlichen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit eingefroren hatte. Geleitet wurde die fünfköpfige Gruppe von der Cont-Vorsitzenden Monika Hohlmeier (EVP).

"Die Mitglieder (der Delegation) bekräftigten ihre Hauptsorge, wie das (EU-)Geld Ungarns Bürger, Wirtschaftsakteure und Regionen in einer transparenten, fairen und unparteiischen Weise erreichen kann", hieß es im Entwurf des Berichts der Delegation, der der Nachrichtenagentur dpa am Dienstag vorlag.