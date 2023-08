Spiegel-Gruppe übernimmt Mehrheit an Fußballmagazin '11 Freunde'

Einen Verkauf an unterschiedliche Medienhäuser machte RTL Deutschland in den vergangenen Wochen sukzessive für die Wissensmarke "P.M.", das Wirtschaftsmagazin "Business Punk" und das Hochglanz-Magazin "Salon" bekannt. Zudem veräußert RTL seine Anteile an dem Unternehmen Deutsche Medien-Manufaktur (DMM), zu dem die Magazine "Landlust" und "Essen & Trinken" zählen. Offen ist noch der Ausgang der Verkaufspläne zum Kunstmagazin "art". Der Verkauf des Männerkochmagazins "Beef!" scheiterte hingegen, die Zeitschrift wird im Oktober eingestellt./rin/DP/mis

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Spiegel-Verlagsgruppe übernimmt die Mehrheit an dem Fußballmagazin "11 Freunde". Man erwerbe den Mehrheitsanteil von 51 Prozent, der bislang zu RTL Deutschland gehört, teilte das Spiegel-Medienhaus am Dienstag in Hamburg mit. RTL bestätigte das. Kartellbehörden müssen den Kauf noch freigeben. Zum Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer