Danny und Sandra Berardinucci Nachhaltige Verpackungslösungen für Handwerk und Industrie (FOTO)

Bad Säckingen (ots) - Ohne Verpackung geht es nicht - schließlich soll das

Produkt dem Kunden in perfektem Zustand übergeben werden. Wenn es sich um die

Verpackung dreht, steht aber heute auch die Schonung der Ressourcen im

Mittelpunkt. Mit der Adrians GmbH bieten Danny und Sandra Berardinucci ihren

Kunden aus Industrie und Handwerk maßgeschneiderte Lösungen für

Produktverpackungen an. Wir haben sie gefragt, wie es um die Nachhaltigkeit bei

ihnen bestellt ist.



Unternehmen bekommen von ihren Kunden zunehmend Rückmeldungen über die

Verpackung ihrer Waren und auch bei Produktbewertungen spielt das Thema eine

wichtige Rolle. Es geht den Kunden einerseits darum, dass unnötig große Mengen

an Verpackungsmüll anfallen, andererseits werden Schäden am Produkt bemängelt,

die durch eine ungenügende Verpackung entstehen. "Wir sehen immer wieder, dass

Produkte in überdimensionierte Kartons gepackt werden", sagen Danny und Sandra

Berardinucci von der Adrians GmbH. "Gerade das führt zu Beschädigungen an der

Ware und ärgert die Kunden. Wer möchte schon einen Handmixer in einem Karton

geliefert bekommen, der einer Mikrowelle Platz bietet? Für die Unternehmen

bedeutet das aber nicht allein einen Imageschaden. Es fallen zudem höhere Kosten

für die Verpackung an und es wird mehr Lagerfläche und Transportkapazität

benötigt."