Hanau (ots) - Geringe Gewinnmargen und organisatorische Herausforderungen: Sosieht der Alltag vieler Betreiber von Eventlocations aus - nicht selten fragensie sich nach Veranstaltungen und Hochzeiten, ob sich der Aufwand überhaupt nochlohnt. Carina Maikranz und Melanie Avanessian, Geschäftsführerinnen der TBHPGmbH, bieten ihnen hierfür konkrete Lösungsansätze an und helfen ihnen dabei,ihre Effizienz zu steigern, ihren Service zu optimieren und letztlich ihreErträge zu maximieren. Wie aber gelingt das im Detail?Kaum sind die Schwierigkeiten der Corona-Pandemie überwunden, stehen Betreibervon Eventlocations bereits vor den nächsten Herausforderungen: Nicht nur sindihre Gewinnmargen oft niedriger als gewünscht - auch die Organisation einesTagesevents oder einer Hochzeit erfordert mehr Kommunikation und Planung, alssie problemlos bewältigen könnten. Hinzu kommt, dass Servicekräfte häufig fehlenoder schlecht eingearbeitet sind. Die Betreiber bemühen sich deshalb stetigdarum, effizienter und profitabler zu arbeiten - meist aber mit wenig Erfolg,sind die Hindernisse doch zu komplex. "Wenn diese Probleme nicht zeitnah undzielgerichtet angegangen werden, wird die Situation nur noch angespannter. Dieskann letztendlich dazu führen, dass Betreiber ihre Geschäfte aufgeben müssen, dadie Erträge den hohen Aufwand schlichtweg nicht mehr rechtfertigen", warntCarina Maikranz, Geschäftsführerin der TBHP GmbH."Die gute Nachricht für Betreiber von Eventlocations ist, dass wir durch unserspezifisches Training genau die Probleme lösen können, die ihnen den Alltagerschweren. Nach unserer Zusammenarbeit erleben sie eine höhere Gewinnmarge unddie Kooperation mit Kunden wird deutlich entspannter und schlanker", fügtMelanie Avanessian hinzu. Die beiden Geschäftsführerinnen der TBHP GmbH verfügenüber eine mehr als zwölfjährige Erfahrung in der Hochzeits- und Eventplanung undhaben ihre Expertise in gemeinsamen Seminaren und Online-Trainings gebündelt.Durch ihren beruflichen Werdegang und die Zusammenarbeit mit vielen Betreibernvon Eventlocations haben Carina Maikranz und Melanie Avanessian zudem ein tiefesVerständnis für die Herausforderungen der Branche entwickelt. WelcheErfolgsfaktoren sich dabei als besonders entscheidend entpuppt haben, verratensie im folgenden Artikel.Strukturierte Geschäftsprozesse: Der Schlüssel zum Erfolg für Betreiber vonEventlocations"Die richtige Strukturierung der Geschäftsprozesse kann den Unterschied zwischenStillstand und Wachstum bedeuten", betont Carina Maikranz. Für Betreiber vonEventlocations ist die Organisation und Planung ihrer Geschäftsabläufe deshalbein entscheidender Erfolgsfaktor. Denn ohne klare Strategie und gut durchdachte