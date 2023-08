Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Battery Quick Check erfasst den Zustand der Antriebsbatterie genau/ Prozess zur Ermittlung des State of Health ist von TÜV Rheinland zertifiziert/ Präzise Restwertberechnung möglich / Verfahren lässt sich effizient inLeasingrücknahme- und Werkstattprozesse einbinden / Weitere Informationen sowiePressefotos unter https://www.tuv.com/presseMit dem Battery Quick Check ist ab sofort eine präzise Bewertung derAntriebsbatterien gebrauchter Elektrofahrzeuge möglich. Der von TÜV Rheinlandzertifizierte Battery Quick Check erstellt einen detaillierten Report über dentatsächlichen Zustand der Traktionsbatterie. Der neue Batterietest bildet einewichtige Grundlage, um die Leistungsfähigkeit und den Wert eines gebrauchtenE-Autos verlässlich zu bestimmen. "Der von den Batterie-Managementsystemen derFahrzeuge angezeigte 'State of Health' bietet keine verlässliche Aussage überden tatsächlichen Zustand der Fahrzeugbatterie", sagt Dr. Matthias Schubert, alsExecutive Vice President Mobility verantwortlich für das weltweiteMobilitätsgeschäft von TÜV Rheinland. "Die Praxis zeigt, dass die angezeigtenund die tatsächlich gemessenen Werte häufig stark voneinander abweichen. Nur einpräzise bewerteter Batteriezustand ermöglicht auch einen präzise bewertetenRestwert."Batteriezertifikat macht Wert und Leistung gebrauchter E-Autos transparentDie Antriebsbatterie ist die wertvollste Komponente eines Elektrofahrzeugs. DerWertanteil der Batterie macht bei Neufahrzeugen teils mehr als 50 Prozent aus.Doch weil bisher keine genaue Diagnose des Zustands der Batterie möglich war,ließ sich der Restwert von gebrauchten E-Autos nicht genau bestimmen. Derdatenbasierte Battery Quick Check ermittelt den tatsächlichen Batteriezustandnun verlässlich. Er kann stationär etwa in einer Werkstatt durchgeführt werden.Das Batteriezertifikat trägt einen QR-Code, über den sich Ergebnisse onlineeinsehen lassen, so ist die Rückverfolgbarkeit gewährleistet.Der Battery Quick Check wurde als Dienstleistung von der Battery Quick CheckGmbH entwickelt, einem Joint Venture von TÜV Rheinland und demBatterie-Spezialisten TWAICE.Starthilfe für einen funktionierenden GebrauchtwagenmarktMittlerweile entfällt fast ein Fünftel aller Pkw-Neuzulassungen in Deutschlandauf batterieelektrische Fahrzeuge, der Bestand beläuft sich inzwischen auf mehrals 1,3 Millionen Elektrofahrzeuge. "Die flächendeckende Elektromobilität desIndividualverkehrs wird erst realistisch, wenn sich auch ein funktionierender