Seit den aktuellen Jahrestiefs von 35,25 US-Dollar aus Ende März herrscht ein untergeordneter Aufwärtstrend, dieser brachte Kursgewinne an die Barriere um 46,30 US-Dollar hervor. Von da an ging es die letzten Wochen seit Mitte Juli auf 41,29 US-Dollar talwärts. Exakt in diesem Bereich notiert die Aktie auf ihrem diesjährigen Aufwärtstrend und versucht sich nun an einer Gegenbewegung. Diese könnte durchaus für den kurzzeitigen Aufbau von Long-Positionen genutzt werden.

EMA 50/200 im Fokus