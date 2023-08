Diese Zahlen enttäuschen Anleger: Nio-Aktie verliert zweistellig!

Der chinesische Elektroautobauer Nio hat im zweiten Quartal einen Nettoverlust von 835,1 Millionen US-Dollar oder 51 Cent pro Aktie verzeichnet, was mehr als doppelt so hoch ist wie der Verlust im Vorjahr. Der Umsatz lag mit 1,21 Milliarden US-Dollar ebenfalls unter den Erwartungen der Analysten.

Margen und Absatz unter Druck

Durch den Übergang zu einer aktualisierten Fahrzeugplattform und den wirtschaftlichen Abschwung in China gerät auch die Profitabilität des Autoherstellers unter Druck. Die Bruttomarge des Unternehmens für Fahrzeuge lag bei 6,2 Prozent im zweiten Quartal, im Vergleich zu 16,7 Prozent im Vorjahr und einer leichten Verbesserung gegenüber 5,1 Prozent im ersten Quartal 2023.

Im Mai brachte Nio eine überarbeitete Version seines Flaggschiff-Modells ES6 (Bild) und im Juni eine Kombi-Version seines ET5 auf den Markt. Mit 20.462 ausgelieferten Fahrzeugen allein im Juli scheinen die neuen Fahrzeuge gut anzukommen.

CEO bleibt optimistisch

Dank einer Eigenkapitalinvestition von 738,5 Millionen US-Dollar durch einen Staatsfonds aus Abu Dhabi konnte der Autobauer seine Bilanz stärken. Das Unternehmen verfügte zum Ende des Juni über 4,3 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln.

Im zweiten Halbjahr will das Unternehmen auf den Wachstumspfad zurückkehren. "Wir erwarten ein solides Wachstum bei den Fahrzeugauslieferungen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023", so CEO William Bin Li. So sollen im dritten Quartal 2023 zwischen 55.000 bis 57.000 Fahrzeugen ausgeliefert werden. Für den Umsatz werden 2,61 bis 2,69 Milliarden US-Dollar erwartet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion