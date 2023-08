NEW YORK (dpa-AFX) - Auf dem US-Immobilienmarkt sind die Preise im Juni erneut gestiegen. In den 20 großen Metropolregionen der Vereinigten Staaten legten die Häuserpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten im Schnitt einen etwas schwächeren Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

Im Jahresvergleich gingen die Häuserpreise zwar zurück, allerdings nicht so deutlich wie gedacht. Das Preisniveau fiel um 1,2 Prozent, erwartet wurden minus 1,6 Prozent. In den vergangenen Monaten haben sich die Preisrückgänge beständig abgeschwächt. In der zweiten Jahreshälfte 2022 waren die Preise dagegen kräftig gefallen. Belastet wurde der Markt vor allem durch stark gestiegene Hypothekenzinsen und hohe Baukosten./bgf/jsl/mis