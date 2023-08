Volt Resources - Update zu Zavalievsky Graphite (ZG)

Wie in der ASX-Mitteilung vom 8. Juni 2023 angegeben, hat ZG während der ersten Produktionskampagne von April bis Mai 2023 1.015 Tonnen Graphit produziert. Wir freuen uns, den Aktionären mitteilen zu können, dass das ZG-Team vor kurzem mit der zweiten Produktionskampagne begonnen hat und etwa 200 Tonnen produziert hat, mit dem Ziel, 1.000 Tonnen Graphit zu produzieren.

Mit dem produzierten Graphit erwirtschaftet ZG Einnahmen. Im Zeitraum vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Juli 2023 hat ZG Produkteinnahmen (ohne die Finanzierung des Horizon-Programms) von etwa € 992.000 oder etwa AUD 1,7 Mio. erzielt.

Es ist anzumerken, dass gemäß der Empfehlung unserer Wirtschaftsprüfer und gemäß den Anforderungen der IFRS die Einnahmen der ZG nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung von Volt konsolidiert werden. Darüber hinaus handelt es sich bei dem der ZG zur Verfügung gestellten Betriebskapital um ein konzerninternes "Darlehen" von Volt, dessen Betrag rückzahlbar ist.

In dem am 30. Juni 2023 endenden Quartal gab das Unternehmen 587.000 A$ für Explorations- und Evaluierungsaktivitäten aus, in erster Linie für die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie der Stufe 1 von Bunyu in Tansania sowie für die Verwaltung von Konzessionen und Lizenzen auf dem Graphitprojekt Bunyu und den Goldprojekten in Guinea. Es wird erwartet, dass diese Kosten im laufenden Quartal geringer ausfallen werden. Fiskalische Disziplin bleibt eine Priorität bei Volt.

Über Volt Resources Limited

Volt Resources Limited („Volt“) ist ein Unternehmen für kritische Minerale und Batteriematerialien, das an der Australian Stock Exchange unter dem ASX-Symbol VRC notiert ist. Wir sind ein Graphitproduzent sowie aufsteigender Produzent von natürlichem Graphitanodenmaterial (einem entscheidenden Bestandteil von Lithiumionenbatterien). Volt besitzt eine 70-%-Mehrheitsbeteiligung an Zavalievsky Graphite (ZG) in der Ukraine. Die ZG-Mine und -Verarbeitungsanlagen sind seit 1934 im operativen Betrieb und befinden sich in der Nähe von wichtigen Märkten mit bedeutenden Entwicklungen bei der Lithium-Ionen-Batterien Produktion. ZG profitiert von einem bestehenden Kundenstamm und einer Lieferkette für Graphitprodukte, die auf einer hervorragenden Verkehrsinfrastruktur für Straßen-, Schienen-, Fluss- und Seefracht in Kombination mit einem zuverlässigen Stromnetz, einer ausreichenden Versorgung mit trinkbarem Grundwasser und guten Kommunikationsnetzen basiert.[1]