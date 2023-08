VSBLTY BRINGT NEUE VIDEOFÄHIGE KÜHLTÜREN IN VOLLER LÄNGE AUF DEN MARKT

VSBLTY erwartet in den nächsten 30 Monaten einen Umsatz von mehr als $15.000.000 im Bereich Kühlpaneelen

PHILADELPHIA, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE VSBY) (Frankfurt 5VS) ("VSBLTY"), ein führender Softwareanbieter von KI-gesteuerter Sicherheits- und Einzelhandelsanalysetechnologie, freut sich, die nächste Generation von Kühlertüren mit "randlosen" Videotüren anzukündigen. Diese neue Version baut auf dem Erfolg der Vorgängerversionen auf und nutzt die neueste KI-gesteuerte Technologie, um gezielte, marken- und kundenspezifische Werbung zu liefern und so den Produktumsatz deutlich zu steigern. Das Unternehmen ist auch in der Lage, bestehende Kühlgeräte mit dem neuen Display-Panel nachzurüsten, was eine kostengünstige Lösung für Kunden darstellt.