Bundesregierung will Impulse für mehr Wirtschaftswachstum geben

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte, die wirtschaftspolitische Lage sei durchaus anspruchsvoll. "Sie ist jedenfalls nicht so, dass man sagen kann: Wirtschaft macht die Wirtschaft und die Politik hält sich raus." Jetzt müssten die Signale gesetzt werden, dass es sich lohne, in Deutschland zu investieren.

MESEBERG (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will angesichts der Konjunkturflaute in Deutschland Impulse für mehr Wirtschaftswachstum geben. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Dienstag bei der Kabinettsklausur in Meseberg bei Berlin, die Bundesregierung wolle eine "Offensive" auf den Weg bringen, um Wachstum anzuregen. "Wir werden auch durch steuerliche Maßnahmen dazu beitragen, dass Investitionen jetzt getätigt und nicht aufgeschoben werden."

