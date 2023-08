Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie waren von 9,50 Millionen offenen Stellen ausgegangen. Der Juli-Wert ist der niedrigste seit März 2021. Dies könnte ein Signal für einen sich abkühlenden Arbeitsmarkt sein. Ein schwächerer Arbeitsmarkt würde der US-Notenbank Fed den Kampf gegen die hohe Inflation erleichtern. Am Freitag steht der monatliche Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender./jsl/he

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Juli überraschend deutlich gefallen. Sie sank von 9,17 Millionen Stellen im Vormonat auf 8,83 Millionen Stellen, wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag in Washington bei der Veröffentlichung des sogenannten Jolts-Berichts mitteilte. Außerdem wurde der Wert für Juni nach unten revidiert, nachdem er zuvor bei 9,58 Millionen gelegen hatte.

