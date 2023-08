Wirtschaft Einigung bei Kabinettsklausur auf Steuersenkungen und Investitionen

Foto: Kabinettsklausur in Meseberg am 29.08.2023, über dts Nachrichtenagentur

Gransee (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung hat sich am Dienstag bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg auf einen 10-Punkte-Plan geeinigt, mit dem der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt werden soll. Enthalten sind unter anderem das sogenannte "Wachstumschancengesetz", dessen Verabschiedung ursprünglich für bereits vor zwei Wochen geplant war, ein "Zukunftsfinanzierungsgesetz" und die Investitionen aus dem "Klima- und Transformationsfonds".



Deutschland sei "ein wirtschaftsstarkes Land mit guten Perspektiven, aber wir wissen auch, mit was wir herausgefordert sind", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Nachmittag in Meseberg. Die Inflation mache sich "auch ganz sicher als eine der Folgen der Energiepreissteigerung aus dem russischen Angriffskrieg" bemerkbar. Als weitere Herausforderungen nannte Scholz den Fachkräftemangel und die "Nachfrageschwäche einiger Länder".