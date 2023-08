Krischer fordert rasche Bundeszusagen zur ÖPNV-Finanzierung

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Streit um die langfristige Finanzierung des Deutschlandtickets zieht immer größere Kreise. Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) mahnt mit Verweis auf eine dramatische Finanzsituation im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) rasche Entscheidungen des Bundes nicht nur in dieser Frage an. Die Länder hätten ihrerseits bereits zugesagt, die Hälfte der etwaigen Mehrkosten des Deutschlandtickets zu stemmen, sagte er.

"Wir brauchen endlich klare Vereinbarungen über die Finanzierung des ÖPNV, damit der Zuverlässigkeit verbessert und der Ausbau weiter vorangetrieben werden. Und wir müssen die Gesamtfinanzierung endlich auf solide Füße stellen. Um diese Beantwortung drückt sich der Bund", unterstrich der Grünen-Politiker am Dienstag in Düsseldorf. Er warf der FDP im Bund eine Blockadehaltung in Finanzierungsfragen vor.