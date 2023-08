Bitcoin legt deutlich zu - US-Gericht mach den Weg für Bitcoin-ETF frei

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Digitalwährung Bitcoin hat am Dienstag deutlich zugelegt. Der Bitcoin-Kurs stieg um rund sechs Prozent auf 27 458 US-Dollar. Dies ist der höchste Stand seit Mitte August. Zuletzt hatte noch die Erwartung auf steigende Leitzinsen den Bitcoin belastet.

Experten verwiesen zur Begründung für den Anstieg auf eine juristische Entscheidung. Grayscale Investments hat von einem Bundesgericht Rückendeckung bekommen, um den ersten Bitcoin-ETF an die Börse zu bringen. Ein Berufungsgremium mit drei Richtern in Washington hat am Dienstag eine Entscheidung der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC), den ETF zu untersagen, gekippt. Die Entscheidung gilt laut Beobachter als wegweisend für die Branche./jsl/he