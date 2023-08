IG Metall fordert: Subventionen nur bei Tariflohn

LANGENHAGEN (dpa-AFX) - Die IG Metall fordert, Subventionen an Unternehmen nur noch auszureichen, wenn diese nach Tarif bezahlen. "Ich finde es nicht gut, dass staatliche Förderung aus Steuermitteln nicht verbunden wird mit einer Beschäftigungssicherung der Herstellung einer Tarifbindung", sagte die designierte neue IG-Metall-Chefin Christiane Benner am Dienstag bei der Mitbestimmungskonferenz ihrer Gewerkschaft in Langenhagen bei Hannover. Das gelte etwa für den geplanten Bau einer Chipfabrik von Intel in Magdeburg, den der Staat mit 10 Milliarden Euro unterstützen will. "Und das gilt genauso für Tesla ." Für das 2022 eröffnete Werk des US-Autobauers in Grünheide bei Berlin läuft früheren Angaben aus Brandenburg zufolge das Beihilfeverfahren noch.

Benner ist derzeit stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft und soll im Oktober zur Nachfolgerin des scheidenden Vorsitzenden Jörg Hofmann gewählt werden. In Langenhagen diskutierte sie mit Betriebsräten aus ganz Norddeutschland über die Zukunft der Arbeitnehmer-Mitbestimmung. Eingeladen hatten die zwei norddeutschen IG-Metall-Bezirke Niedersachsen/Sachsen-Anhalt und Küste für Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. In einer Resolution forderten die 200 Teilnehmer eine grundlegende Reform der gesetzlichen Regeln. Das zuletzt 1972 grundlegend überarbeitete Betriebsverfassungsgesetz entspreche längst nicht mehr den heutigen Anforderungen, hieß es in dem Papier.