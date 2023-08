Wirtschaft Immobilienunternehmer kritisieren Klima-Vorschriften

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) hat die geplanten Vorschriften von Bundesregierung und Europäischer Union zum klimafreundlichen Bauen scharf kritisiert. "Die Vorschriften für die Klimaneutralität im Gebäudesektor nehmen unseren Unternehmen die Luft zum Atmen", sagte Verbandspräsident Axel Gedaschko der "Welt" (Mittwochausgabe).



"Vor allem die Pflichten aus dem Heizungsgesetz und der Gebäuderichtlinie der EU werden langsam, aber sicher das Eigenkapital der Unternehmen aufzehren." Das habe schwerwiegende Konsequenzen für ein Hauptanliegen der Regierung - den Neubau von Wohnungen. "Jeder Euro, der in die Erfüllung von Auflagen investiert werden muss, kann nicht in die Schaffung neuen Wohnraums fließen", so Gedaschko weiter.