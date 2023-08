Von VW unterstütztes High-Tech-Unternehmen Gotion verdreifacht Umsatz in Übersee im ersten Halbjahr (H1)

HEFEI, China, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- Am 29. August veröffentlichte das High-Tech-Unternehmen Gotion, ein chinesischer Batteriehersteller, in den Volkswagen strategisch investiert, seinen Halbjahresbericht 2023. Im Berichtszeitraum verzeichnete Gotion Betriebseinnahmen in Höhe von 15,239 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 76,42 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Insbesondere in den Überseeregionen erzielte Gotion Betriebseinnahmen in Höhe von 3,062 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 296,74 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Anteil an den Einnahmen stieg von 8,94 % im ersten Halbjahr (H1) 2022 auf 20,09 %.

Die Kerngeschäftsbereiche von Gotion, Batterien und Energiespeicherung, haben sowohl beim Umsatz als auch bei der Bruttogewinnmarge ein erhebliches Wachstum erfahren. Angetrieben durch das rasante Wachstum der Automobilbranche im Bereich der neuen Energien erzielte Gotion mit seinem Batteriegeschäft im ersten Halbjahr (H1) einen deutlichen Umsatzanstieg von 58,56 % auf 10,478 Milliarden RMB, was 68,76 % des Gesamtumsatzes entspricht. Darüber hinaus konnte Gotion sein Energiespeichergeschäft ausbauen und erzielte einen Umsatz von 4,147 Milliarden RMB, was einem Anstieg von 224,33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Segment Energiespeicherung trug in diesem Zeitraum 27,21 % zum Gesamtumsatz bei. Vor allem im Bereich der Lithiumbatterien konnte Gotion eine Steigerung der Bruttogewinnmarge von 12,49 % auf 13,21 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verzeichnen. Das Geschäft mit Energiespeicherbatterien verzeichnete ebenfalls einen Anstieg der Bruttogewinnmarge von 10,24 % auf 17,43 %.