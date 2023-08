DeFi Technologies Inc.-Tochter Valour Inc. bringt 3 neue Produkte auf NGM auf den Markt

Valour Inc., das Tochterunternehmen von DeFi Technologies, führt drei auf EUR lautende Produkte auf NGM ein: Valour Ethereum Zero EUR, Valour Solana EUR und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) EUR. Die Produkte sind ab dem 25.8.2023 zum Handel zugelassen.

ZUG, Schweiz, und TORONTO, Kanada, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (NEO: DEFI) (GR: MB9) (OTC: DEFTF), ein auf Kryptowährungen spezialisiertes Technologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen („DeFi") leistet, freut sich bekannt geben zu können, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, drei auf Euro lautende Produkte auf NGM aufgelegt hat – Valour Ethereum Zero EUR (ISIN: CH1149139623), Valour Solana EUR (ISIN: CH1114178838) und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) EUR (ISIN: CH1149139623).

„Nach der spannenden Einführung unseres neuesten Produkts in den nordischen Ländern, dem VDAB10 SEK ETP, einem diversifizierten Korb an digitalen Vermögenswerten, ist es selbstverständlich, dieses innovative und dynamische Produkt auch Anlegern anzubieten, die den Handel in Euro bevorzugen", erklärte Johanna Belitz, Verkaufsleiterin für Frankreich und die nordischen Länder. „Ebenso ist die Vereinfachung des Zugangs zu unserem ausgezeichneten Angebot von Ethereum Zero EUR für nordische Investoren ein logischer Schritt im Rahmen unserer Expansion in den nordischen Ländern. Der Wegfall der Verwaltungsgebühr bei diesem Produkt macht es außergewöhnlich in seiner Leistung. Wie bei Fonds sind die Verwaltungsgebühren bei der Entscheidung, wo Sie Ihr Kapital investieren, ein ebenso wichtiger Faktor wie die möglichen Renditen."

„Durch die Einführung dieser drei innovativen Produkte stärken wir unsere stabile Marktposition in der nordischen Region. Die tief verwurzelten Beziehungen von Valour zu Schweden, sowohl aus historischer als auch aus unternehmerischer Sicht, ergänzen sich mit unserer neuesten Produktpalette, die den Zugang zu Vermögenswerten in Kryptowährungen auch für die finnische Investmentgemeinschaft vereinfacht", betonte Johan Wattenström, Gründer und Leiter von Valour.