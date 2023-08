Wirtschaft Lindner bleibt bei Ablehnung von Industriestrompreis

Gransee (dts Nachrichtenagentur) - Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich am Rande der Regierungsklausur in Meseberg deutlich gegen einen subventionierten Industriestrompreis ausgesprochen. Er sei "überzeugt davon, dass das nicht der richtige Weg ist", sagte Lindner dem TV-Sender "Welt" am Dienstag.



Man können nicht alle Steuerzahler und Betriebe "den reduzierten Strompreis für einige wenige Konzerne zahlen lassen", so der FDP-Politiker. "Wir müssen insgesamt mit den Energiekosten runter. Und dazu ist das Mittel der Wahl schnell mehr Energieerzeugungskapazität herzustellen. Also schneller in den Ausbau unserer Energieversorgung zu gehen, die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Vielleicht gibt es noch Maßnahmen bei den Netzentgelten."