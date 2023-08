„EASY MOVE", FOTON STELLT VERJÜNGUNGSSTRATEGIE DER MARKE VOR (FOTON BRAND REJUVENATION STRATEGY UNVEILED).

PEKING, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- FOTON feierte sein 27-jähriges Bestehen mit einer großen Veranstaltung zur Verjüngung der Marke. Die Veranstaltung fand an der Großen Mauer von Simatai (Simatai Great Wall) in Peking, China, statt und präsentierte die neue Markenphilosophie und die zukünftigen Strategien von FOTON.

FOTON wird den innovativen Wandel vorantreiben und die Chancen der „Dual-Carbon-Strategie" nutzen. Das Unternehmen wird sein Tempo, seine Innovation und seine Leistungen weiter steigern. Es zielt darauf ab, den Carbon-Spitzenwert bis 2028 zu erreichen, die Kernfabrik bis 2035 Carbon-neutral zu machen und die gesamte Wertschöpfungskette bis 2050 Carbon-neutral zu machen.

Durch die Beschleunigung des Übergangs zu Fahrzeugen mit neuer Energie wird FOTON auf städtische Märkte, städtische Cluster und Langstrecken-Logistikmärkte abzielen. Es wird sich auf reine Elektro-, Wasserstoff- und Hybridtechnologien konzentrieren, um die Entwicklung neuer Energiefahrzeugprodukte voranzutreiben, wobei eine Marktdurchdringung von 20 % bis 2025 und 50 % bis 2030 angestrebt wird.

Es werden Anstrengungen unternommen, um ein effizientes digitales Ökosystem zu schaffen. Durch innovative Vermarktungsmodelle wird FOTON die Autohäuser dazu bringen, vom traditionellen Verkauf und Service zu kundenorientierten Aktivitäten überzugehen, einschließlich Gebrauchtwagen, operativem Leasing und Energieversorgung.

FOTON verfolgt unbeirrt die Strategie der globalen Entwicklung und strebt ein skalierbares Wachstum, die Konsolidierung der Marktgrundlagen in den Entwicklungsländern, die Beschleunigung des nationalen industriellen Aufbaus und die Nutzung von Chancen für den Eintritt in entwickelte Märkte an.

Am Schlüsselknotenpunkt der beschleunigten Entwicklung in der neuen Energiewende startet FOTON seine vierte Markenverjüngung und stellt eine neue Markenstrategie vor – „Easy Move". Vorsitzender Chang Rui erklärte: „Wir stellen uns eine Zukunft vor, in der sich Menschen, Fahrzeuge, Waren, Energie, Zahlen und Werte frei in Raum und Zeit bewegen und nahtlos zwischen der virtuellen und der realen Welt interagieren können. Diese Strategie spiegelt unseren Entwicklungsansatz wider und zielt auf eine bessere Zukunft ab." Auch die Markenidentität wird weiterentwickelt und zeichnet sich durch ein intelligenteres, leichteres und technologischeres Design aus.

In der ersten Hälfte des Jahres 2023 hat FOTON eine bemerkenswerte Leistung erbracht. Seine Verkäufe waren in verschiedenen Monaten konstant führend und überstiegen insgesamt 11 Millionen Einheiten, womit erneut ein neuer Weltrekord für Nutzfahrzeugverkäufe aufgestellt wurde. Die Einführung von AMT-Produkten in der gesamten Produktpalette hat einen neuen Maßstab für die Entwicklung von Automatikgetrieben in Chinas Nutzfahrzeugsektor gesetzt. Die Enthüllung von FOTONs neuer Markenverjüngungsstrategie soll FOTONs aktive Verfolgung des „Dual-Carbon"-Ziels anführen, um die Vision von „EASY MOVE" zu erreichen.

