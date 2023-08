Die Wall Street freut sich über die heutigen miserablen Daten vom US-Arbeitsmarkt (JOLTs) sowie über das schwache US-Verbrauchervertrauen - und ignoriert dabei, dass die Rezession damit immer wahrscheinlicher wird. Eine Rezession aber ist nicht gut für die Aktienmärkte (weil Gewinne und Umsätze der Unternehmen sinken - was dann die Bewertungs-Frage stellt). Was hilft es da, dass die Fed vielleicht die Zinsen nicht mehr anhebt? Aber selbst das ist nicht sicher, schließlich stehen noch die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag und die Inflations-Daten für den August am 13.September an. Man könnte es vielleicht so formulieren: beim Tief des S&P 500 im Oktober letzten Jahres hatten die Aktienmärkte eine Rezession eingepreist, die dann nicht kam. Nun kommt eine Rezession, die die Aktienmärkte nicht eingepreist haben..

Hinweise aus Video:

