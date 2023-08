Kabinettsklausur Ampel plant 28 Maßnahmen für Bürokratieabbau

Foto: Kabinettsklausur in Meseberg am 29.08.2023, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung plant eine Reihe von Schritten zur Beseitigung von Bürokratie. In einem sogenannten "Bürokratieentlastungsgesetz" sollen insgesamt 28 Maßnahmen ergriffen werden.



Das geht aus den Eckpunkten für das Gesetz hervor, über die das "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) berichtet. Diese will die Bundesregierung am Mittwoch bei ihrer Kabinettsklausur in Meseberg beschließen. Beispielsweise soll die Hotelmeldepflicht für deutsche Staatsangehörige wegfallen.