TCL Photovoltaik Technology präsentiert auf der IFA 2023 revolutionäre intelligente Energielösung aus einer Hand

Der Stand von TCL, der 2.013 Quadratmeter unter dem Motto „Inspire the Future" umfasst, wird die führende Technologie, Intelligent Life, die Kultur und den Geist sowie die soziale Verantwortung des Unternehmens hervorheben. TCL Photovoltaic Technology ist im Teilbereich führende Technologie positioniert und wird seine neu eingeführte One-stop Residential Smart Energy Solution für eine effiziente, grüne, Strom- und Notstromversorgung vorstellen.

BERLIN, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- TCL Photovoltaic Technology, ein führender Anbieter von Lösungen für grüne Energie, gab kürzlich seine Teilnahme an der bevorstehenden IFA 2023 bekannt. Bei der Veranstaltung, die vom 1. bis zum 5. September in Berlin stattfindet, wird die innovative One-Stop Residential Smart Energy Solution von TCL erstmalig vorgestellt.

Die Lösung präsentiert einen ganzheitlichen Ansatz für nachhaltiges Wohnen und Energieeffizienz und bildet ein intelligentes Energieökosystem. Von der Solarstromerzeugung über effiziente Energiespeicherung bis hin zum nahtlosen Betrieb der Wärmepumpe, optimiert das umfassende System Energieverbrauch und Wirtschaftlichkeit. Nutzer werden von kontinuierlicher Stromversorgung und Ausnutzung von Kursunterschieden profitieren.

Die Präsenz von TCL Photovoltaic Technology bei der IFA-Ausstellung geht über das bloße Produktdisplay hinaus und spiegelt das Engagement des Unternehmens wider, Einfluss auf die Transformation des Gebietes der sauberen Energie zu nehmen. Als bemerkenswerter Akteur im Bereich Photovoltaik umfasst TCL die Herstellung von Silizium-Wafer, die Herstellung von PV-Modulen und die Wartung von Kraftwerken. TCL Photovoltaic Technology nutzt diese Ressourcen und Fachkenntnisse und bietet umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Energiemanagement.

Laut William Li, General Manager des Overseas Business Center bei TCL Photovoltaic Technology, konzentriert sich die globale Geschäftstätigkeit des Unternehmens derzeit auf den europäischen Markt. Das Unternehmen hat Verbindungsbüros in neun Ländern eingerichtet, darunter in Italien, Spanien, Deutschland und Polen, die die weltweiten Kunden des Unternehmens versorgen und umfassenden Kundendienst sowie technischen Support bieten.

Besuchen Sie den Stand von TCL in Halle 21A, Messedamm Berlin, um zu erfahren, wie Innovation saubere Energie prägt.

Informationen zu TCL Photovoltaic Technology:

TCL Photovoltaic Technology ist ein Anbieter intelligenter Dienste für grüne Energie über den gesamten Lebenszyklus unter TCL Industries. In Übereinstimmung mit dem globalen Trend der grünen und digitalen Integration nutzt TCL Photovoltaic Technology seine Vorteile in Forschung und Entwicklung, Lieferkette, Lagerhaltung und Logistik sowie Vertriebsnetz, um sich auf Photovoltaik Technik zu konzentrieren. Das Unternehmen bietet Lösungen für private und kommerzielle Energie aus einer Hand und hat sich dazu verpflichtet, das intelligente Energiemanagementsystem TCL Smart Energy Management System zu schaffen. Das Smart Energy Management System ist eine intelligente Plattform für saubere Energie und entwickelt sich stetig zu einem führenden Unternehmen in der Branche für saubere Energie. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic

