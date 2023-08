Das unabhängige Stimmrechtsberatungunternehmen ISS empfiehlt den Aktionären von Hut 8, für die Fusion mit US Bitcoin Corp zu stimmen

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Toronto (ots/PRNewswire) - Die Stimmen müssen bis spätestens 16:00 Uhr ET am 8.September 2023 eingegangen sein.Hut 8 Mining Corp. (Nasdaq: HUT) (TSX: HUT), (" Hut 8 " oder die " Company ") ,einer der größten und innovativsten Pioniere des Minings von digitalenVermögenswerten und Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastrukturen inNordamerika, gab heute bekannt, dass Institutional Shareholder Services Inc. ("ISS "), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Unternehmensführung undverantwortungsbewusstes Investieren, den Hut 8-Aktionären empfohlen hat, für dieBeschlüsse zu stimmen, mit denen der geplante Unternehmenszusammenschluss (die "Transaktion ") mit der U.S. Data Mining Group, Inc. dba US Bitcoin Corp (" USBTC") genehmigt wird.Die Empfehlung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Hut 8 weiterhin Fortschritte beider Transaktion macht, nach der Hut 8 und U.S. Data Mining Group, Inc. dba USBitcoin Corp (" USBTC ") in einer Fusion auf Aktienbasis fusionieren werden. Dasfusionierte Unternehmen wird den Namen " Hut 8 Corp. " (" New Hut ") tragen undwird ein in den USA ansässiges Unternehmen sein. New Hut beabsichtigt, seineAktien nach Abschluss der Transaktion an der Nasdaq und der TSX unter demHandelssymbol "HUT" zu notieren, vorbehaltlich der Genehmigung der Nasdaq undder TSX. Es wird erwartet, dass die Transaktion New Hut als großen,börsennotierten Bitcoin-Miner etablieren wird, der sich auf wirtschaftlichesMining, stark diversifizierte Einnahmequellen und branchenführende Umwelt-,Sozial- und Governance-Praktiken (ESG) konzentriert.Die kombinierte Bilanz wird New Hut voraussichtlich eine größere finanzielleStabilität verleihen, seine Fähigkeiten zur Anpassung an Marktzyklen verbessernund neue Expansions- und Investitionsmöglichkeiten eröffnen."Wir machen weiterhin Fortschritte auf dem Weg zum Abschluss der Transaktion mitUSBTC und freuen uns sehr, dass ISS den Aktionären von Hut 8 empfohlen hat, füralle Beschlüsse zur Gründung von New Hut zu stimmen", sagte Jaime Leverton, CEOvon Hut 8. "Wir sind davon überzeugt, dass der Zusammenschluss, sobald erabgeschlossen ist, ein gestärktes, dynamisches Unternehmen schaffen wird, dassowohl durch Bitcoin- als auch durch Fiat-Einnahmen gestützt wird, die vonrobusten nordamerikaweiten Aktivitäten generiert werden."Der Abschluss der Transaktion hängt von bestimmten Voraussetzungen ab, darunterder Erhalt der erforderlichen Zustimmung der Aktionäre von Hut 8 und derAktionäre von USBTC, die für den 15. September 2023 angesetzte endgültige