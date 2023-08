Lindner kritisiert Forderung nach Industriestrompreis

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Christian Lindner hat sich gegen einen subventionierten Industriestrompreis für energieintensive Unternehmen ausgesprochen. "Wir können nicht alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, alle Betriebe, den Bäcker und Handwerksbetrieb, den mittelständischen Betrieb, den reduzierten Strompreis für einige wenige Konzerne zahlen lassen", sagte der FDP-Politiker dem Fernsehsender Welt am Dienstag am Rande der Regierungsklausur in Meseberg. "Wir müssen insgesamt mit den Energiekosten runter." Dazu sei das Mittel der Wahl, schnell mehr Energieerzeugungskapazität herzustellen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte zuerst einen Industriestrompreis vorgeschlagen, dann zog auch die SPD-Fraktion nach und schlug einen auf mindestens fünf Jahre befristeten Preis von fünf Cent pro Kilowattstunde vor. Bundeskanzler Olaf Scholz zeigte sich bislang allerdings skeptisch.